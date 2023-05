William Valencia: un goleador, de la Olimpiada Fides Compensar, con rimas de campeón

El fútbol se ha catalogado como un deporte que despierta muchas pasiones en millones de personas, tanto quienes deciden jugarlo, como aquellos fieles fanáticos. En el caso de William Valencia, quien es un delantero desde el vientre, esa pasión le ha permitido abrirse camino en el campo de juego de su propia vida.

"Me encanta jugar fútbol porque uno saca físico, además, lo juego desde pequeño. Me llevo bien con el fútbol porque considero que juego bien, pues el deporte es algo que llevo en las venas y que me encanta ejercerlo, uno se siente bien", comenta este apasionado por el balompié.

Su posición dentro de la cancha la definió cuando supo que era el que quería hacer los goles y, cuando no fuese posible, quería estar a cargo de los pases, dado que considera que para él no hay barreras y no existen limitaciones para hacer lo que a uno más le gusta. Esto lo ha hecho un fiel creyente de la filosofía de que hay que seguir adelante y que nunca hay que dejar de luchar, haciendo del deporte su principal motivación.

Marlén Torres, madre de William Valencia, nos cuenta un poco más de la historia de su hijo: "la primera cirugía de él fue en los pies, la planta empezó a cerrarse, por lo cual hubo que hacerle una liberación plantar; estuvo dos meses enyesado y luego el talón empezó a hundirse, a esconderse, así que hubo que sacárselo. Él podía quedar en una silla de ruedas por problemas de sus pies, así que verlo jugar es la satisfacción más grande".

William Valencia, a sus 32 años, se ha convertido en un ejemplo de lucha que quiere quedarse en la mente de los fervorosos fanáticos del balompié, pues ya cuenta con dos participaciones en la Olimpiada Fides Compensar, logrando una medalla de goleador en el 2014, la cual quiso defender en esta edición de 2023.

Oriundo de Samaná, este apasionado hincha del Once Caldas, quien juega en la posición de atacante, tiene muy claro aquello por lo que vale la pena luchar sin límites, haciendo de sus sueños su bandera y el mensaje con el cual quiere impactar a quienes lo conozcan.

Dominar el balón como toda una leyenda no es la única buena jugada de William Valencia, pues este talentoso deportista también rapea, y no por deporte, cantando sus victorias y anticipando sus goles.

Así como William, más de 1.000 deportistas participaron este año en la Olimpiada Especial Fides Compensar, una fiesta del deporte, la inclusión y la diversidad en la que todos se la jugaron por seguir soñando, siendo una muestra de que no existen límites.

"Mi anhelo es ganar las olimpiadas y esperar a que se vengan muchas más, a ver si nos convocan a otros lados, fuera de Bogotá o en Colombia. Por otra parte, también sueño con algún día cantar rap y grabar un disco", finalizó este admirable futbolista.