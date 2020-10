Cinco curiosidades de la vida de Javier Gómez, el sexi actor de Pedro, el escamoso

El argentino Javier Alejandro Gómez es el encargado de darle vida a César Luis Freydell, quien es el antagonista de Pedro, el escamoso, un apuesto hombre canoso y con músculos que hace hasta lo imposible de ganarse el corazón de la doctora Paula Dávila.

Por supuesto, aunque César Luis sea una piedra en el camino de Pedro Coral, cuenta con muchas admiradoras en todo el país. Por eso, nos contó en exclusiva cinco detalles de su vida que tal vez muchos no conocían, como por ejemplo, es ingeniero, entrenador personalizado y adicto a las chocolatinas.

¡Conoce más aquí!

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.