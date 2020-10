¿En qué se parecen Sandra Reyes y la doctora Paula Dávila de Pedro, el escamoso?

Hace 20 años la actriz Sandra Reyes le dio vida a la doctora Paula Dávila , una joven ejecutiva muy atractiva, alta y con unas piernas kilométricas que enloquecen a los hombres. Ella es alegre y de muy buenos sentimientos.

Los tiempos han cambiado y tal vez la actriz cada vez se parezca menos al personaje que interpretó en Pedro, el escamoso, pues aunque ambas son mujeres con ganas de salir adelante, ya no coinciden con los tacones, las medias veladas y las minifaldas; prendas que caracterizan a Paula, ya que ahora Sandra Reyes se declaró hippie y le gusta vivir en el campo, por lo que prefiere estar más cómoda.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.