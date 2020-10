El gusto por las medicinas naturales, entre otras curiosidades de la vida de Sandra Reyes

Además de robarse todas las miradas y los piropos mentales del galán made in Colombia, la doctora Paula Dávila también está cautivando nuevamente a los televidentes que no se pierden Pedro, el escamoso, pues su belleza y sensualidad han dejado sin aliento a más de uno.

Por eso, hablamos con Sandra Reyes, quien le dio vida a este personaje para conocer cinco curiosidades de su vida que nos permitirán conocerla mejor 20 años después de haber interpretado a Paula, pues ahora ya vive en el campo, es vegetariana y le gusta sembrar sus propios alimentos.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.