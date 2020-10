Sandra Reyes recuerda cómo fue el desnudo de Miguel Varoni en escena de Pedro, el escamoso

Tras el éxito que ha tenido el regreso de Pedro, el escamoso a las noches de Caracol Televisión, una de las escenas que más ha llamado la atención ha sido la del desnudo completo de Miguel Varoni , pues aunque el estilo de Pedro Coral no sea el mejor, el cuerpazo del actor que le dio vida sí se robó las miradas y los suspiros de más de una admiradora.

Todo sucedió cuando Ana Dávila expresó su deseo de pintar un desnudo y Pedro fue el modelo elegido, que además se llevó la admiración de la doctora Paula por su llamativa figura.

Por supuesto, esta fue una de las escenas más divertidas para el elenco, pues Sandra Reyes no dudó en devolverse en el tiempo para recordar entre risas cuando Miguel Varoni tuvo que estar por todo el set desnudo, con frío y cubriendo sus partes íntimas.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.