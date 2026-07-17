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Capítulo 78 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

Capítulo 78 'María la del Barrio'. En medio de la revisión médica que le están haciendo a Esmeralda, la policía llega a casa y le pide a Soraya una explicación de todo lo que ocurrió. Sin embargo, ella dice que nada de eso pasó.

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18:07 min
78. Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
María la del barrio - Capítulo 78: Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
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18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
76. María se entera de que Nandito está en el hospital
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
cap maría.png
17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
78. Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
18:07
Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo

Capítulo 78 María la del barrio : Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo

En medio de la revisión médica que le están haciendo a Esmeralda, la policía llega a casa y le pide a Soraya una explicación de todo lo que ocurrió. Sin embargo, ella dice que nada de eso pasó.

Por: Caracol Televisión
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18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
76. María se entera de que Nandito está en el hospital
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
cap maría.png
17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
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19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
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36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
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19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
78. Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
18:07
Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo