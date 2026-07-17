Capítulo 78 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 78 'María la del Barrio'. En medio de la revisión médica que le están haciendo a Esmeralda, la policía llega a casa y le pide a Soraya una explicación de todo lo que ocurrió. Sin embargo, ella dice que nada de eso pasó.
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18:07 min
María la del barrio - Capítulo 78: Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
18:07
Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
Capítulo 78 María la del barrio : Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
En medio de la revisión médica que le están haciendo a Esmeralda, la policía llega a casa y le pide a Soraya una explicación de todo lo que ocurrió. Sin embargo, ella dice que nada de eso pasó.