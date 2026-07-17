18:07 min María la del barrio - Capítulo 78: Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo 18:05 Capítulo 77 Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave 20:15 Capítulo 76 María se entera de que Nandito está en el hospital 17:59 Capítulo 75 Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre 18:07 Capítulo 78 Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo

Capítulo 78 María la del barrio : Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo En medio de la revisión médica que le están haciendo a Esmeralda, la policía llega a casa y le pide a Soraya una explicación de todo lo que ocurrió. Sin embargo, ella dice que nada de eso pasó.