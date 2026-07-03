Capítulo 73 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo.
'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer no para de llorar tras la pelea que tuvo con Nandito, lleva muchos días tomando alcohol y, cuando le hace efecto, confiesa que está enamorada del joven y va a la mansión para buscarlo.
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36:13 min
María la del barrio - Capítulo 73: Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita
36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
Capítulo 73 María la del barrio : Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
La mujer no para de llorar tras la pelea que tuvo con Nandito, lleva muchos días tomando alcohol y, cuando le hace efecto, confiesa que está enamorada del joven y va a la mansión para buscarlo.