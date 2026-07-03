Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Muerte de Henry en 'Vecinos'
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 73 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo.

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer no para de llorar tras la pelea que tuvo con Nandito, lleva muchos días tomando alcohol y, cuando le hace efecto, confiesa que está enamorada del joven y va a la mansión para buscarlo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

36:13 min
cap.png
María la del barrio - Capítulo 73: Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
cap.png
19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
cap maría.png
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
cap.png
36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña

Capítulo 73 María la del barrio : Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña

La mujer no para de llorar tras la pelea que tuvo con Nandito, lleva muchos días tomando alcohol y, cuando le hace efecto, confiesa que está enamorada del joven y va a la mansión para buscarlo.

Por: Caracol Televisión
|
cap.png
19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
cap maría.png
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
María la del Barrio
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
cap.png
36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña