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Capítulo 71 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 71 'María la del Barrio'. Tras descubrir la verdadera personalidad de Soraya, Nandito decide alejarse por completo y la deja de visitar. Al día siguiente, le cuenta a su mamá su posición y le asegura que puede estar tranquila.

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37:42 min
Cap 71 María
María la del barrio - Capítulo 71: Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
cap maría.png
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia

Capítulo 71 María la del barrio : Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia

Tras descubrir la verdadera personalidad de Soraya, Nandito decide alejarse por completo y la deja de visitar. Al día siguiente, le cuenta a su mamá su posición y le asegura que puede estar tranquila.

Por: Caracol Televisión
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cap maría.png
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
María la del Barrio
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
maría cap.png
38:50
Capítulo 66
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
María la del Barrio
19:25
Capítulo 65
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia