37:42 min María la del barrio - Capítulo 71: Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia 37:48 Capítulo 70 Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 21:08 Capítulo 69 Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya 37:20 Capítulo 68 Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito 37:42 Capítulo 71 Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia

Capítulo 71 María la del barrio : Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia Tras descubrir la verdadera personalidad de Soraya, Nandito decide alejarse por completo y la deja de visitar. Al día siguiente, le cuenta a su mamá su posición y le asegura que puede estar tranquila.