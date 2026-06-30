Capítulo 71 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 71 'María la del Barrio'. Tras descubrir la verdadera personalidad de Soraya, Nandito decide alejarse por completo y la deja de visitar. Al día siguiente, le cuenta a su mamá su posición y le asegura que puede estar tranquila.
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37:42 min
María la del barrio - Capítulo 71: Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
Capítulo 71 María la del barrio : Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
Tras descubrir la verdadera personalidad de Soraya, Nandito decide alejarse por completo y la deja de visitar. Al día siguiente, le cuenta a su mamá su posición y le asegura que puede estar tranquila.