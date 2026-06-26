Capítulo 70 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 70 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La familia no está conforme con el hombre que está coqueteándole a la joven. Aunque Tita lo advierte y le aconseja que la deje en paz, él no acepta. Victoria debe tomar medidas drásticas.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
37:48 min
María la del barrio - Capítulo 70: Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita
Capítulo 70 María la del barrio : Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita
La familia no está conforme con el hombre que está coqueteándole a la joven. Aunque Tita lo advierte y le aconseja que la deje en paz, él no acepta. Victoria debe tomar medidas drásticas.