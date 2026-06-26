37:48 min María la del barrio - Capítulo 70: Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 21:08 Capítulo 69 Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya 37:20 Capítulo 68 Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito 38:17 Capítulo 67 Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo 37:48 Capítulo 70 Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita

Capítulo 70 María la del barrio : Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita La familia no está conforme con el hombre que está coqueteándole a la joven. Aunque Tita lo advierte y le aconseja que la deje en paz, él no acepta. Victoria debe tomar medidas drásticas.