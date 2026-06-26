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Capítulo 70 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 70 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La familia no está conforme con el hombre que está coqueteándole a la joven. Aunque Tita lo advierte y le aconseja que la deje en paz, él no acepta. Victoria debe tomar medidas drásticas.

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37:48 min
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María la del barrio - Capítulo 70: Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
María la del Barrio
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
cap maría.png
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 

Capítulo 70 María la del barrio : Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 

La familia no está conforme con el hombre que está coqueteándole a la joven. Aunque Tita lo advierte y le aconseja que la deje en paz, él no acepta. Victoria debe tomar medidas drásticas.

Por: Caracol Televisión
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69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
María la del Barrio
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
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38:50
Capítulo 66
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
María la del Barrio
19:25
Capítulo 65
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
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37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
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37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 