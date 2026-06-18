Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
SUIZA VS REP. UEFA - JUNIO 18 - MUNDIAL 2026
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 65 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 65 'María la del Barrio'. La exesposa de Luis Fernando llama a la casa de los De la Vega, pero no cuenta con que el hombre contestará, es por eso que ella debe cambiar la voz y convencerlo de que no es quien piensa.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

19:25 min
maría cap.png
María la del barrio - Capítulo 65: la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá
cap maría.png
37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
María CAP
39:48
Capítulo 63
Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
cap maría.png
35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
maría cap.png
19:25
Capítulo 65
la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá

Capítulo 65 María la del barrio : la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá

La exesposa de Luis Fernando llama a la casa de los De la Vega, pero no cuenta con que el hombre contestará, es por eso que ella debe cambiar la voz y convencerlo de que no es quien piensa.

Por: Caracol Televisión
|
cap maría.png
37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
María CAP
39:48
Capítulo 63
Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
cap maría.png
35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
cap maroa.png
37:16
Capítulo 61
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
60. Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
cap maría.png
28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
maría cap.png
19:25
Capítulo 65
la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá