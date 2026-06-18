Capítulo 65 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 65 'María la del Barrio'. La exesposa de Luis Fernando llama a la casa de los De la Vega, pero no cuenta con que el hombre contestará, es por eso que ella debe cambiar la voz y convencerlo de que no es quien piensa.
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19:25 min
María la del barrio - Capítulo 65: la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá
37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
39:48
Capítulo 63
Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
19:25
Capítulo 65
la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá
Capítulo 65 María la del barrio : la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá
La exesposa de Luis Fernando llama a la casa de los De la Vega, pero no cuenta con que el hombre contestará, es por eso que ella debe cambiar la voz y convencerlo de que no es quien piensa.