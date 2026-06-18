19:25 min María la del barrio - Capítulo 65: la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá 37:31 Capítulo 64 Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad 39:48 Capítulo 63 Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella 35:40 Capítulo 62 Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya 19:25 Capítulo 65 la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá

Capítulo 65 María la del barrio : la nueva amada de Nandito llama a su casa, pero contesta su papá La exesposa de Luis Fernando llama a la casa de los De la Vega, pero no cuenta con que el hombre contestará, es por eso que ella debe cambiar la voz y convencerlo de que no es quien piensa.