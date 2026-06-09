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Capítulo 61 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo y en español
Tras el supuesto “accidente” de su exesposo, la mujer planea quedarse con la herencia, pero descubre que las escrituras ya estaban hechas y a ella no le corresponde dinero. Busca vengarse de todos.
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Capítulo 61 María la del barrio : Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
37:16 min
María la del barrio - Capítulo 61:
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
37:33
Capítulo 58
Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio
37:16
Capítulo 61
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
Capítulo 61 María la del barrio : Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
Tras el supuesto “accidente” de su exesposo, la mujer planea quedarse con la herencia, pero descubre que las escrituras ya estaban hechas y a ella no le corresponde dinero. Busca vengarse de todos.
Por:
Caracol Televisión
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9 de Junio, 2026
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37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
37:33
Capítulo 58
Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio
37:31
Capítulo 57
Agripina recibe una triste noticia por parte de María
37:27
Capítulo 56
Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
13:46
Capítulo 55
Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él
37:16
Capítulo 61
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
María la del barrio
Capítulo 60 María la del barrio : Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
María la del barrio
Capítulo 59 María la del barrio : Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
María la del barrio
Capítulo 58 María la del barrio : Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio
María la del barrio
Capítulo 57 María la del barrio : Agripina recibe una triste noticia por parte de María
María la del barrio
Capítulo 56 María la del barrio : Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
María la del barrio
Capítulo 55 María la del barrio : Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él
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