37:16 min María la del barrio - Capítulo 61: Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María 37:30 Capítulo 60 Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él 28:56 Capítulo 59 Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida 37:33 Capítulo 58 Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio 37:16 Capítulo 61 Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María

Capítulo 61 María la del barrio : Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María Tras el supuesto “accidente” de su exesposo, la mujer planea quedarse con la herencia, pero descubre que las escrituras ya estaban hechas y a ella no le corresponde dinero. Busca vengarse de todos.