Capítulo 82 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 82 'María la del Barrio'. En medio del juicio, a la mujer le piden que cuente cómo era en realidad su vínculo con Nandito. Sin embargo, dice que jamás tuvo una relación amorosa con él. La familia no está de acuerdo con ella.
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17:01 min
María la del barrio - Capítulo 82: Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
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Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
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Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
Capítulo 82 María la del barrio : Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
En medio del juicio, a la mujer le piden que cuente cómo era en realidad su vínculo con Nandito. Sin embargo, dice que jamás tuvo una relación amorosa con él. La familia no está de acuerdo con ella.