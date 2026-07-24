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Capítulo 82 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

Capítulo 82 'María la del Barrio'. En medio del juicio, a la mujer le piden que cuente cómo era en realidad su vínculo con Nandito. Sin embargo, dice que jamás tuvo una relación amorosa con él. La familia no está de acuerdo con ella.

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17:01 min
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María la del barrio - Capítulo 82: Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
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19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
cap maría (1).png
17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
79. Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
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17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal

Capítulo 82 María la del barrio : Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal

En medio del juicio, a la mujer le piden que cuente cómo era en realidad su vínculo con Nandito. Sin embargo, dice que jamás tuvo una relación amorosa con él. La familia no está de acuerdo con ella.

Por: Caracol Televisión
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cap maría (2).png
19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
cap maría (1).png
17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
79. Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
78. Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
18:07
Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
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18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
76. María se entera de que Nandito está en el hospital
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
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17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal