17:01 min María la del barrio - Capítulo 82: Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal 19:33 Capítulo 81 tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria 17:45 Capítulo 80 la venganza de Soraya se le salió de las manos 19:14 Capítulo 79 Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya 17:01 Capítulo 82 Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal

Capítulo 82 María la del barrio : Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal En medio del juicio, a la mujer le piden que cuente cómo era en realidad su vínculo con Nandito. Sin embargo, dice que jamás tuvo una relación amorosa con él. La familia no está de acuerdo con ella.