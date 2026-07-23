Capítulo 81 María la del barrio : tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria

Capítulo 81 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol Capítulo 81 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Esmeralda y Alicia comienzan de su vida de cero en la mansión de los De La Vega. Estando allí, la institutriz tiene comportamientos extraños, pero de un momento a otro, recuerda a Alicia.