Capítulo 76 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 76 'María la del Barrio'. María está ansiosa porque su hijo no ha llegado a casa, por eso alerta a la familia y salen a buscarlo. En medio de la angustia, reciben una llamada en la que les dicen que él tuvo que ser operado.
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20:15 min
María la del barrio - Capítulo 76: María se entera de que Nandito está en el hospital
17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
Capítulo 76 María la del barrio : María se entera de que Nandito está en el hospital
María está ansiosa porque su hijo no ha llegado a casa, por eso alerta a la familia y salen a buscarlo. En medio de la angustia, reciben una llamada en la que les dicen que él tuvo que ser operado.