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Capítulo 76 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 76 'María la del Barrio'. María está ansiosa porque su hijo no ha llegado a casa, por eso alerta a la familia y salen a buscarlo. En medio de la angustia, reciben una llamada en la que les dicen que él tuvo que ser operado.

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20:15 min
76. María se entera de que Nandito está en el hospital
María la del barrio - Capítulo 76: María se entera de que Nandito está en el hospital
cap maría.png
17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
clip.png
19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
cap.png
36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
76. María se entera de que Nandito está en el hospital
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital

Capítulo 76 María la del barrio : María se entera de que Nandito está en el hospital

María está ansiosa porque su hijo no ha llegado a casa, por eso alerta a la familia y salen a buscarlo. En medio de la angustia, reciben una llamada en la que les dicen que él tuvo que ser operado.

Por: Caracol Televisión
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cap maría.png
17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
clip.png
19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
cap.png
36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
cap.png
19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
cap maría.png
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
76. María se entera de que Nandito está en el hospital
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital