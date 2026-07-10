20:15 min María la del barrio - Capítulo 76: María se entera de que Nandito está en el hospital 17:59 Capítulo 75 Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre 19:28 Capítulo 74 Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla 36:13 Capítulo 73 Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña 20:15 Capítulo 76 María se entera de que Nandito está en el hospital

Capítulo 76 María la del barrio : María se entera de que Nandito está en el hospital María está ansiosa porque su hijo no ha llegado a casa, por eso alerta a la familia y salen a buscarlo. En medio de la angustia, reciben una llamada en la que les dicen que él tuvo que ser operado.