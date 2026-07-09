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Capítulo 75 de 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 74 'María la del Barrio'. El pretendiente de Tita visita a Soraya y le cuenta que su enamorado, Nandito, está decidido a no volver con ella jamás. Aldo le propone que tengan una aventura juntos para que olvide al muchacho.

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2:32:50 min
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María la del barrio - Capítulo 75: Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
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19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
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36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
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19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
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2:32:50
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre

Capítulo 75 María la del barrio : Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre

El pretendiente de Tita visita a Soraya y le cuenta que su enamorado, Nandito, está decidido a no volver con ella jamás. Aldo le propone que tengan una aventura juntos para que olvide al muchacho.

Por: Caracol Televisión
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19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
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36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
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19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
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37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
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2:32:50
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre