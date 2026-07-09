Capítulo 75 María la del barrio : Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre

Capítulo 75 de 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo Capítulo 74 'María la del Barrio'. El pretendiente de Tita visita a Soraya y le cuenta que su enamorado, Nandito, está decidido a no volver con ella jamás. Aldo le propone que tengan una aventura juntos para que olvide al muchacho.