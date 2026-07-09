Capítulo 75 de 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 74 'María la del Barrio'. El pretendiente de Tita visita a Soraya y le cuenta que su enamorado, Nandito, está decidido a no volver con ella jamás. Aldo le propone que tengan una aventura juntos para que olvide al muchacho.
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2:32:50 min
María la del barrio - Capítulo 75: Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
2:32:50
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
Capítulo 75 María la del barrio : Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
El pretendiente de Tita visita a Soraya y le cuenta que su enamorado, Nandito, está decidido a no volver con ella jamás. Aldo le propone que tengan una aventura juntos para que olvide al muchacho.