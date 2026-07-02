Capítulo 72' María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo.
Capítulo 72' María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer se entera de que Nandito ya volvió a la escuela, pero se le hace muy extraño que no la haya visitado en su casa. Decide llamar a la mansión porque cree que él caerá ante sus encantos.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
19:30 min
María la del barrio - Capítulo 72: Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Capítulo 72 María la del barrio : Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
La mujer se entera de que Nandito ya volvió a la escuela, pero se le hace muy extraño que no la haya visitado en su casa. Decide llamar a la mansión porque cree que él caerá ante sus encantos.