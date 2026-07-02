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Capítulo 72' María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo.

Capítulo 72' María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer se entera de que Nandito ya volvió a la escuela, pero se le hace muy extraño que no la haya visitado en su casa. Decide llamar a la mansión porque cree que él caerá ante sus encantos.

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19:30 min
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María la del barrio - Capítulo 72: Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
cap maría.png
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
cap.png
19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito

Capítulo 72 María la del barrio : Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito

La mujer se entera de que Nandito ya volvió a la escuela, pero se le hace muy extraño que no la haya visitado en su casa. Decide llamar a la mansión porque cree que él caerá ante sus encantos.

Por: Caracol Televisión
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Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
cap maría.png
37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
María la del Barrio
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
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38:50
Capítulo 66
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
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19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito