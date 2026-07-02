19:30 min María la del barrio - Capítulo 72: Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito 37:42 Capítulo 71 Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia 37:48 Capítulo 70 Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 21:08 Capítulo 69 Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya 19:30 Capítulo 72 Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito

Capítulo 72 María la del barrio : Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito La mujer se entera de que Nandito ya volvió a la escuela, pero se le hace muy extraño que no la haya visitado en su casa. Decide llamar a la mansión porque cree que él caerá ante sus encantos.