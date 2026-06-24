Capítulo 68 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 68 'María la del Barrio'. María le dice a su esposo que su hijo le confesó que está enamorado de Soraya, por eso Luis Fernando toma medidas y habla con él. Le cuenta su historia del pasado con Soraya y que fue su esposa.
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37:20 min
María la del barrio - Capítulo 68: Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
38:50
Capítulo 66
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
19:25
Capítulo 65
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
Capítulo 68 María la del barrio : Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
María le dice a su esposo que su hijo le confesó que está enamorado de Soraya, por eso Luis Fernando toma medidas y habla con él. Le cuenta su historia del pasado con Soraya y que fue su esposa.