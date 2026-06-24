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Capítulo 68 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 68 'María la del Barrio'. María le dice a su esposo que su hijo le confesó que está enamorado de Soraya, por eso Luis Fernando toma medidas y habla con él. Le cuenta su historia del pasado con Soraya y que fue su esposa.

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37:20 min
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
María la del barrio - Capítulo 68: Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
María la del Barrio
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
maría cap.png
38:50
Capítulo 66
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
María la del Barrio
19:25
Capítulo 65
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito

Capítulo 68 María la del barrio : Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito

María le dice a su esposo que su hijo le confesó que está enamorado de Soraya, por eso Luis Fernando toma medidas y habla con él. Le cuenta su historia del pasado con Soraya y que fue su esposa.

Por: Caracol Televisión
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María la del Barrio
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
maría cap.png
38:50
Capítulo 66
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
María la del Barrio
19:25
Capítulo 65
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
cap maría.png
37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
María CAP
39:48
Capítulo 63
Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
cap maría.png
35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito