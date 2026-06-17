Capítulo 64 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 64 'María la del Barrio'. La mujer va a donde su primo; Nandito la encuentra en el auto de su padre y ella le dice que no diga nada. Luis Fernando la descubre y la mujer le dice que lo ama, pero él le deja las cosas claras.
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37:31 min
María la del barrio - Capítulo 64: Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
39:48
Capítulo 63
Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
37:16
Capítulo 61
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
Capítulo 64 María la del barrio : Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
Luis Fernando rechaza a la mujer y le recuerda que nunca estuvo verdaderamente interesado en ella. Mientras ambos discuten, Victoria ve toda la discusión y se muestra comprensiva con su hijo.