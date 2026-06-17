Capítulo 64 María la del barrio : Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad

Capítulo 64 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo Capítulo 64 'María la del Barrio'. La mujer va a donde su primo; Nandito la encuentra en el auto de su padre y ella le dice que no diga nada. Luis Fernando la descubre y la mujer le dice que lo ama, pero él le deja las cosas claras.