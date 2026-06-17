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Capítulo 64 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 64 'María la del Barrio'. La mujer va a donde su primo; Nandito la encuentra en el auto de su padre y ella le dice que no diga nada. Luis Fernando la descubre y la mujer le dice que lo ama, pero él le deja las cosas claras.

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37:31 min
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María la del barrio - Capítulo 64: Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
María CAP
39:48
Capítulo 63
Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
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35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
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37:16
Capítulo 61
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
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37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad

Capítulo 64 María la del barrio : Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad

Luis Fernando rechaza a la mujer y le recuerda que nunca estuvo verdaderamente interesado en ella. Mientras ambos discuten, Victoria ve toda la discusión y se muestra comprensiva con su hijo.

Por: Caracol Televisión
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María CAP
39:48
Capítulo 63
Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
cap maría.png
35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
cap maroa.png
37:16
Capítulo 61
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
60. Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
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28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
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37:33
Capítulo 58
Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio
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37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad