Capítulo 62 María la del barrio : Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya

Capítulo 62 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo Capítulo 62 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras ir a la oficina de Luis Fernando, la mujer va a la mansión para hablar con su tía y ofrecerle una falsa disculpa. Además, aprovecha la visita y le dice a María que se arrepiente de todo.