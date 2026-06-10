Capítulo 62 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 62 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tras ir a la oficina de Luis Fernando, la mujer va a la mansión para hablar con su tía y ofrecerle una falsa disculpa. Además, aprovecha la visita y le dice a María que se arrepiente de todo.
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35:40 min
María la del barrio - Capítulo 62: Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
37:16
Capítulo 61
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
Capítulo 62 María la del barrio : Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
Tras ir a la oficina de Luis Fernando, la mujer va a la mansión para hablar con su tía y ofrecerle una falsa disculpa. Además, aprovecha la visita y le dice a María que se arrepiente de todo.