18:05 min María la del barrio - Capítulo 77: Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave 20:15 Capítulo 76 María se entera de que Nandito está en el hospital 17:59 Capítulo 75 Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre 19:28 Capítulo 74 Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla 18:05 Capítulo 77 Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave

Capítulo 77 María la del barrio : Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave Carlota dice que la familia está en el hospital, Victoria cree que es por su esposo, pero se entera de que Nandito fue herido por Soraya. Lo regaña por ir con la mujer que tantos problemas ha traído.