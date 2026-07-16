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Capítulo 77 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

Capítulo 77 'María la del Barrio'. Carlota dice que la familia está en el hospital, Victoria cree que es por su esposo, pero se entera de que Nandito fue herido por Soraya. Lo regaña por ir con la mujer que tantos problemas ha traído.

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18:05 min
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María la del barrio - Capítulo 77: Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
76. María se entera de que Nandito está en el hospital
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
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17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
clip.png
19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
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18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave

Capítulo 77 María la del barrio : Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave

Carlota dice que la familia está en el hospital, Victoria cree que es por su esposo, pero se entera de que Nandito fue herido por Soraya. Lo regaña por ir con la mujer que tantos problemas ha traído.

Por: Caracol Televisión
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76. María se entera de que Nandito está en el hospital
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
cap maría.png
17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
clip.png
19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
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36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
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19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
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18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave