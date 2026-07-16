Capítulo 77 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 77 'María la del Barrio'. Carlota dice que la familia está en el hospital, Victoria cree que es por su esposo, pero se entera de que Nandito fue herido por Soraya. Lo regaña por ir con la mujer que tantos problemas ha traído.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
18:05 min
María la del barrio - Capítulo 77: Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
Capítulo 77 María la del barrio : Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
Carlota dice que la familia está en el hospital, Victoria cree que es por su esposo, pero se entera de que Nandito fue herido por Soraya. Lo regaña por ir con la mujer que tantos problemas ha traído.