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Capítulo 74 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 74 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya habla con su empleada, le pide que llame a Nandito y lo manipule para que vaya a visitarla porque, supuestamente, ella intentó quitarse la vida. Sin embargo, él no le cree sus mentiras.

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19:28 min
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María la del barrio - Capítulo 74: Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
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36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
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19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
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19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla

Capítulo 74 María la del barrio : Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla

Soraya habla con su empleada, le pide que llame a Nandito y lo manipule para que vaya a visitarla porque, supuestamente, ella intentó quitarse la vida. Sin embargo, él no le cree sus mentiras.

Por: Caracol Televisión
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36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
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19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
Cap 71 María
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
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37:48
Capítulo 70
Victoria habla con el abuelo del pretendiente de Tita 
69. Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
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19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla