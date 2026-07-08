19:28 min María la del barrio - Capítulo 74: Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla 36:13 Capítulo 73 Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña 19:30 Capítulo 72 Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito 37:42 Capítulo 71 Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia 19:28 Capítulo 74 Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla

Capítulo 74 María la del barrio : Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla Soraya habla con su empleada, le pide que llame a Nandito y lo manipule para que vaya a visitarla porque, supuestamente, ella intentó quitarse la vida. Sin embargo, él no le cree sus mentiras.