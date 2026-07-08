Capítulo 74 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 74 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya habla con su empleada, le pide que llame a Nandito y lo manipule para que vaya a visitarla porque, supuestamente, ella intentó quitarse la vida. Sin embargo, él no le cree sus mentiras.
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19:28 min
María la del barrio - Capítulo 74: Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
19:30
Capítulo 72
Soraya llama a los De La Vega con la excusa de buscar a Nandito
37:42
Capítulo 71
Nandito toma una decisión que hará feliz a la familia
19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
Capítulo 74 María la del barrio : Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
Soraya habla con su empleada, le pide que llame a Nandito y lo manipule para que vaya a visitarla porque, supuestamente, ella intentó quitarse la vida. Sin embargo, él no le cree sus mentiras.