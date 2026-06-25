21:08 min María la del barrio - Capítulo 69: Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya 37:20 Capítulo 68 Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito 38:17 Capítulo 67 Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo 38:50 Capítulo 66 Nandito se enamora de la hijastra de Soraya 21:08 Capítulo 69 Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya

Capítulo 69 María la del barrio : Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya Tras enterarse de que su hijo abusó del alcohol, Luis Fernando no se queda con las manos cruzadas y va a casa de Soraya para hacer justicia; estando allí, le dicen que cuide a su hijo. María lo calma.