Capítulo 69 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 69 'María la del Barrio'. Tras enterarse de que su hijo abusó del alcohol, Luis Fernando no se queda con las manos cruzadas y va a casa de Soraya para hacer justicia; estando allí, le dicen que cuide a su hijo. María lo calma.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
21:08 min
María la del barrio - Capítulo 69: Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
37:20
Capítulo 68
Luis Fernando va a hablar seriamente con Nandito
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
38:50
Capítulo 66
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
21:08
Capítulo 69
Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Capítulo 69 María la del barrio : Luis Fernando tiene la intención de discutir con Soraya
Tras enterarse de que su hijo abusó del alcohol, Luis Fernando no se queda con las manos cruzadas y va a casa de Soraya para hacer justicia; estando allí, le dicen que cuide a su hijo. María lo calma.