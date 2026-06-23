38:17 min María la del barrio - Capítulo 67: Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo 38:50 Capítulo 66 Nandito se enamora de la hijastra de Soraya 19:25 Capítulo 65 Nandito se enamora de la hijastra de Soraya 37:31 Capítulo 64 Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad 38:17 Capítulo 67 Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo

Capítulo 67 María la del barrio : Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo María vuelve a México y habla sobre su hijo con su esposo. Por eso mismo, la mujer asume que Nandito tiene una relación con Soraya, pero él no lo acepta y se molesta con sus padres.