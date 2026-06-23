Capítulo 67 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 67 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María vuelve a México y habla sobre su hijo con su esposo. Por eso mismo, la mujer asume que Nandito tiene una relación con Soraya, pero él no lo acepta y se molesta con sus padres.
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38:17 min
María la del barrio - Capítulo 67: Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
38:50
Capítulo 66
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
19:25
Capítulo 65
Nandito se enamora de la hijastra de Soraya
37:31
Capítulo 64
Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad
38:17
Capítulo 67
Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
Capítulo 67 María la del barrio : Luis Fernando y María temen por las nuevas andanzas de su hijo
María vuelve a México y habla sobre su hijo con su esposo. Por eso mismo, la mujer asume que Nandito tiene una relación con Soraya, pero él no lo acepta y se molesta con sus padres.