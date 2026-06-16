39:48 min María la del barrio - Capítulo 63: Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella 35:40 Capítulo 62 Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya 37:16 Capítulo 61 Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María 37:30 Capítulo 60 Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él 39:48 Capítulo 63 Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella

Capítulo 63 María la del barrio : Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella Tita dice que Verónica y Clemente la invitaron con ellos a la luna de miel, pero no quiere ir. Además, le cuenta a María que no tomará los apellidos y que se quedará con los de ella y Fernando.