Capítulo 63 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 63 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tita dice que Verónica y Clemente la invitaron con ellos a la luna de miel, pero no quiere ir. Además, le cuenta a María que no tomará los apellidos y que se quedará con los de ella y Fernando.
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39:48 min
María la del barrio - Capítulo 63: Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
35:40
Capítulo 62
Tía Victoria recibe la inesperada visita de Soraya
37:16
Capítulo 61
Soraya se sale con la suya y regresa a México para vengarse de María
37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
39:48
Capítulo 63
Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
Capítulo 63 María la del barrio : Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella
Tita dice que Verónica y Clemente la invitaron con ellos a la luna de miel, pero no quiere ir. Además, le cuenta a María que no tomará los apellidos y que se quedará con los de ella y Fernando.