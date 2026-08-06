38:51 min María la del barrio - Capítulo 91: Luis Fernando le confirma a Soraya que le dará el divorcio a María 35:38 Capítulo 90 María no cree en las palabras de Luis Fernando ¿Culminó su amor? 38:14 Capítulo 89 Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel 37:03 Capítulo 88 María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable 38:51 Capítulo 91 Luis Fernando le confirma a Soraya que le dará el divorcio a María

Capítulo 91 María la del barrio : Luis Fernando le confirma a Soraya que le dará el divorcio a María Luego de una tensa conversación con María, Luis Fernando se reúne con Soraya Montenegro en un restaurante y le cuenta que ha decidido darle el divorcio a María. ¿Será lo mejor para él?