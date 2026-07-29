36:31 min María la del barrio - Capítulo 85: el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad 38:52 Capítulo 84 Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo 38:14 Capítulo 83 Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio 17:01 Capítulo 82 Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal 36:31 Capítulo 85 el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad

Capítulo 85 María la del barrio : el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad Aldo habla con su padre y él le pregunta qué cosas ocultó de Soraya para que ella quedara en libertad. Además, Abelardo le dice que desconfía de la mujer y que se arrepiente de ser su abogado.