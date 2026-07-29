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Capítulo 85 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completa

Capítulo 85 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Aldo habla con su padre y él le pregunta qué cosas ocultó de Soraya para que ella quedara en libertad. Además, Abelardo le dice que desconfía de la mujer y que se arrepiente de ser su abogado.

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36:31 min
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María la del barrio - Capítulo 85: el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
84. Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
38:52
Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
CAP 83 María
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
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17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
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36:31
Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad

Capítulo 85 María la del barrio : el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad

Aldo habla con su padre y él le pregunta qué cosas ocultó de Soraya para que ella quedara en libertad. Además, Abelardo le dice que desconfía de la mujer y que se arrepiente de ser su abogado.

Por: Caracol Televisión
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84. Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
38:52
Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
CAP 83 María
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
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Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
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19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
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17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
79. Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
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36:31
Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad