Capítulo 83 María la del barrio : Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio

Capítulo 83 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo Capítulo 83 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando le pide que le diga cuál es la razón por la que ella se hace pasar por muerta, sin embargo, la mujer no duda un segundo y dice que él, hace años, la obligó a desaparecer.