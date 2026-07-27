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Capítulo 83 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 83 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando le pide que le diga cuál es la razón por la que ella se hace pasar por muerta, sin embargo, la mujer no duda un segundo y dice que él, hace años, la obligó a desaparecer.

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38:14 min
CAP 83 María
María la del barrio - Capítulo 83: Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
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17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
cap maría (2).png
19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
cap maría (1).png
17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
CAP 83 María
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio

Capítulo 83 María la del barrio : Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio

Luis Fernando le pide que le diga cuál es la razón por la que ella se hace pasar por muerta, sin embargo, la mujer no duda un segundo y dice que él, hace años, la obligó a desaparecer.

Por: Caracol Televisión
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cap.png
17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
cap maría (2).png
19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
cap maría (1).png
17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
79. Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
78. Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
18:07
Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
cap.png
18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
CAP 83 María
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio