Capítulo 83 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 83 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando le pide que le diga cuál es la razón por la que ella se hace pasar por muerta, sin embargo, la mujer no duda un segundo y dice que él, hace años, la obligó a desaparecer.
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38:14 min
María la del barrio - Capítulo 83: Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
Capítulo 83 María la del barrio : Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
Luis Fernando le pide que le diga cuál es la razón por la que ella se hace pasar por muerta, sin embargo, la mujer no duda un segundo y dice que él, hace años, la obligó a desaparecer.