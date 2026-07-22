Capítulo 80 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 80 'María la del Barrio'. Esmeralda sale del coma mientras está acompañada de María y de Alicia, pero descubren que la institutriz perdió la memoria y no recuerda nada de su vida. Nandito le dice a Alicia que serán novios.
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17:45 min
María la del barrio - Capítulo 80: la venganza de Soraya se le salió de las manos
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
18:07
Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
Capítulo 80 María la del barrio : la venganza de Soraya se le salió de las manos
Esmeralda sale del coma mientras está acompañada de María y de Alicia, pero descubren que la institutriz perdió la memoria y no recuerda nada de su vida. Nandito le dice a Alicia que serán novios.