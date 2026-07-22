17:45 min María la del barrio - Capítulo 80: la venganza de Soraya se le salió de las manos 19:14 Capítulo 79 Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya 18:07 Capítulo 78 Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo 18:05 Capítulo 77 Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave 17:45 Capítulo 80 la venganza de Soraya se le salió de las manos

Capítulo 80 María la del barrio : la venganza de Soraya se le salió de las manos Esmeralda sale del coma mientras está acompañada de María y de Alicia, pero descubren que la institutriz perdió la memoria y no recuerda nada de su vida. Nandito le dice a Alicia que serán novios.