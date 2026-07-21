19:14 min María la del barrio - Capítulo 79: Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya 18:07 Capítulo 78 Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo 18:05 Capítulo 77 Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave 20:15 Capítulo 76 María se entera de que Nandito está en el hospital 19:14 Capítulo 79 Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya

Capítulo 79 María la del barrio : Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya El licenciado le dice a Fernando que la mujer siempre dijo que Nandito estaba enamorado de ella y que tenían una relación. Sin embargo, Fernando le cuenta la verdad de todo lo que sucedió.