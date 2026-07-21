Capítulo 79 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol
Capítulo 79 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El licenciado le dice a Fernando que la mujer siempre dijo que Nandito estaba enamorado de ella y que tenían una relación. Sin embargo, Fernando le cuenta la verdad de todo lo que sucedió.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
19:14 min
María la del barrio - Capítulo 79: Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
18:07
Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
18:05
Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
Capítulo 79 María la del barrio : Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
El licenciado le dice a Fernando que la mujer siempre dijo que Nandito estaba enamorado de ella y que tenían una relación. Sin embargo, Fernando le cuenta la verdad de todo lo que sucedió.