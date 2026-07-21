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Capítulo 79 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

Capítulo 79 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El licenciado le dice a Fernando que la mujer siempre dijo que Nandito estaba enamorado de ella y que tenían una relación. Sin embargo, Fernando le cuenta la verdad de todo lo que sucedió.

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19:14 min
79. Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
María la del barrio - Capítulo 79: Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
78. Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
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Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
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Capítulo 77
Victoria vuelve de su viaje y descubre que Nandito está grave
76. María se entera de que Nandito está en el hospital
20:15
Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
79. Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya

Capítulo 79 María la del barrio : Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya

El licenciado le dice a Fernando que la mujer siempre dijo que Nandito estaba enamorado de ella y que tenían una relación. Sin embargo, Fernando le cuenta la verdad de todo lo que sucedió.

Por: Caracol Televisión
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78. Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
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Capítulo 76
María se entera de que Nandito está en el hospital
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17:59
Capítulo 75
Soraya descubre que perdió a Nandito para siempre
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19:28
Capítulo 74
Soraya llama a casa de Nandito para pedirle que vaya a visitarla
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36:13
Capítulo 73
Soraya confiesa que está enamorada de Nandito y dice que lo extraña
79. Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya