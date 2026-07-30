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Capítulo 86 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 86 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El tío Fernando está viendo sus periódicos matutinos y, en uno de ellos, lee la noticia de que la madre de Soraya fue asesinada, pero no hay certeza de quién es el autor del crimen.

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37:36 min
86. Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
María la del barrio - Capítulo 86: Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
capítulo.png
36:31
Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
84. Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
38:52
Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
CAP 83 María
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
86. Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
37:36
Capítulo 86
Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada

Capítulo 86 María la del barrio : Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada

El tío Fernando está viendo sus periódicos matutinos y, en uno de ellos, lee la noticia de que la madre de Soraya fue asesinada, pero no hay certeza de quién es el autor del crimen.

Por: Caracol Televisión
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capítulo.png
36:31
Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
84. Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
38:52
Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
CAP 83 María
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
cap.png
17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
cap maría (2).png
19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
cap maría (1).png
17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
86. Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
37:36
Capítulo 86
Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada