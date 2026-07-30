37:36 min María la del barrio - Capítulo 86: Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada 36:31 Capítulo 85 el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad 38:52 Capítulo 84 Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo 38:14 Capítulo 83 Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio 37:36 Capítulo 86 Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada

Capítulo 86 María la del barrio : Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada El tío Fernando está viendo sus periódicos matutinos y, en uno de ellos, lee la noticia de que la madre de Soraya fue asesinada, pero no hay certeza de quién es el autor del crimen.