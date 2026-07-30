Capítulo 86 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 86 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El tío Fernando está viendo sus periódicos matutinos y, en uno de ellos, lee la noticia de que la madre de Soraya fue asesinada, pero no hay certeza de quién es el autor del crimen.
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María la del barrio - Capítulo 86: Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
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Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
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Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
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Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
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Capítulo 86
Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
Capítulo 86 María la del barrio : Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
El tío Fernando está viendo sus periódicos matutinos y, en uno de ellos, lee la noticia de que la madre de Soraya fue asesinada, pero no hay certeza de quién es el autor del crimen.