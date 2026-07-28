38:52 min María la del barrio - Capítulo 84: Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo 38:14 Capítulo 83 Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio 17:01 Capítulo 82 Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal 19:33 Capítulo 81 tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria 38:52 Capítulo 84 Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo

Capítulo 84 María la del barrio : Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo El joven fue llamado como testigo y, aunque al principio no quería ir, finalmente asiste; los De la Vega tenían esperanzas en él, pero se acobardó y defendió a Soraya. Tita no quiere volver a verlo.