Capítulo 84 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 84 'María la del Barrio'. El joven fue llamado como testigo y, aunque al principio no quería ir, finalmente asiste; los De la Vega tenían esperanzas en él, pero se acobardó y defendió a Soraya. Tita no quiere volver a verlo.
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38:52 min
María la del barrio - Capítulo 84: Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
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Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
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Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
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Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
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Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
Capítulo 84 María la del barrio : Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
El joven fue llamado como testigo y, aunque al principio no quería ir, finalmente asiste; los De la Vega tenían esperanzas en él, pero se acobardó y defendió a Soraya. Tita no quiere volver a verlo.