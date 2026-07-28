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Capítulo 84 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 84 'María la del Barrio'. El joven fue llamado como testigo y, aunque al principio no quería ir, finalmente asiste; los De la Vega tenían esperanzas en él, pero se acobardó y defendió a Soraya. Tita no quiere volver a verlo.

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38:52 min
84. Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
María la del barrio - Capítulo 84: Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
CAP 83 María
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
cap.png
17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
cap maría (2).png
19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
84. Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
38:52
Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo

Capítulo 84 María la del barrio : Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo

El joven fue llamado como testigo y, aunque al principio no quería ir, finalmente asiste; los De la Vega tenían esperanzas en él, pero se acobardó y defendió a Soraya. Tita no quiere volver a verlo.

Por: Caracol Televisión
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CAP 83 María
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
cap.png
17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
cap maría (2).png
19:33
Capítulo 81
tras varios días de sufrimiento, Esmeralda recupera su memoria
cap maría (1).png
17:45
Capítulo 80
la venganza de Soraya se le salió de las manos
79. Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
19:14
Capítulo 79
Luis Fernando va a hablar con el abogado de Soraya
78. Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
18:07
Capítulo 78
Soraya recibe la visita de la policía y lo niega todo
84. Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
38:52
Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo