38:14 min María la del barrio - Capítulo 89: Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel 37:03 Capítulo 88 María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable 38:33 Capítulo 87 María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo 37:36 Capítulo 86 Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada 38:14 Capítulo 89 Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel

Capítulo 89 María la del barrio : Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel Una vez María llega a prisión, Penélope la visita en su celda y sostienen una acalorada conversación. Por otra parte, el estado de salud de Esperanza mejora y decide confrontar a Soraya Montenegro.