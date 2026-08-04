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Capítulo 89 de 'María, la del barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 89 de 'María, la del barrio', novela mexicana de Caracol Televisión, completo y gratis. Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel.
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Capítulo 89 María la del barrio : Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel
38:14 min
María la del barrio - Capítulo 89:
Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel
37:03
Capítulo 88
María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable
38:33
Capítulo 87
María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo
37:36
Capítulo 86
Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
38:14
Capítulo 89
Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel
Capítulo 89 María la del barrio : Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel
Una vez María llega a prisión, Penélope la visita en su celda y sostienen una acalorada conversación. Por otra parte, el estado de salud de Esperanza mejora y decide confrontar a Soraya Montenegro.
Por:
Caracol Televisión
|
4 de Agosto, 2026
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37:03
Capítulo 88
María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable
38:33
Capítulo 87
María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo
37:36
Capítulo 86
Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
36:31
Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
38:52
Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
38:14
Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
38:14
Capítulo 89
Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel
María la del barrio
Capítulo 88 María la del barrio : María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable
María la del barrio
Capítulo 87 María la del barrio : María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo
María la del barrio
Capítulo 86 María la del barrio : Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
María la del barrio
Capítulo 85 María la del barrio : el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
María la del barrio
Capítulo 84 María la del barrio : Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
María la del barrio
Capítulo 83 María la del barrio : Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
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