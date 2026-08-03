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Capítulo 88 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 88 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer no se siente bien con que la policía persiga e interrogue todo el tiempo a Nandito, es por eso que ella decide declararse culpable y va a prisión por 20 años. Aun siendo inocente.

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37:03 min
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María la del barrio - Capítulo 88: María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable
Capítulo 87 María la del Barrio
38:33
Capítulo 87
María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo
86. Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
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Capítulo 86
Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
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36:31
Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
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37:03
Capítulo 88
María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable

Capítulo 88 María la del barrio : María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable

La mujer no se siente bien con que la policía persiga e interrogue todo el tiempo a Nandito, es por eso que ella decide declararse culpable y va a prisión por 20 años. Aun siendo inocente.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 87 María la del Barrio
38:33
Capítulo 87
María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo
86. Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
37:36
Capítulo 86
Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
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36:31
Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
84. Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
38:52
Capítulo 84
Tita se lleva una decepción más por culpa de Aldo
CAP 83 María
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Capítulo 83
Soraya confiesa secreto de Luis Fernando en medio del juicio
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17:01
Capítulo 82
Soraya niega todo sobre Nandito y lo hace quedar mal
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Capítulo 88
María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable