37:03 min María la del barrio - Capítulo 88: María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable 38:33 Capítulo 87 María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo 37:36 Capítulo 86 Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada 36:31 Capítulo 85 el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad 37:03 Capítulo 88 María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable

Capítulo 88 María la del barrio : María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable La mujer no se siente bien con que la policía persiga e interrogue todo el tiempo a Nandito, es por eso que ella decide declararse culpable y va a prisión por 20 años. Aun siendo inocente.