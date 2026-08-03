Capítulo 88 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 88 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer no se siente bien con que la policía persiga e interrogue todo el tiempo a Nandito, es por eso que ella decide declararse culpable y va a prisión por 20 años. Aun siendo inocente.
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37:03 min
María la del barrio - Capítulo 88: María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable
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Capítulo 87
María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo
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Capítulo 86
Victoria y el tío Fernando se enteran de una noticia inesperada
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Capítulo 85
el licenciado Armenteros habla con su hijo y le pide sinceridad
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Capítulo 88
María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable
Capítulo 88 María la del barrio : María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable
La mujer no se siente bien con que la policía persiga e interrogue todo el tiempo a Nandito, es por eso que ella decide declararse culpable y va a prisión por 20 años. Aun siendo inocente.