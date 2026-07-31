Capítulo 87 María la del barrio : María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo

Capítulo 87 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo y en español Capítulo 87 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María recuerda que su enemiga le afirmó que su hijo fue quien mató a la madre de ella y que tiene cómo acusarlo y con eso confirma que Nandito perdió su billetera en casa de Soraya.