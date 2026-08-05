35:38 min María la del barrio - Capítulo 90: María no cree en las palabras de Luis Fernando ¿Culminó su amor? 38:14 Capítulo 89 Penélope y María sostienen una fuerte conversación en la cárcel 37:03 Capítulo 88 María no quiere que su hijo vaya a la cárcel y se declara culpable 38:33 Capítulo 87 María encuentra prueba que Soraya tiene para perjudicar a su hijo 35:38 Capítulo 90 María no cree en las palabras de Luis Fernando ¿Culminó su amor?

Capítulo 90 María la del barrio : María no cree en las palabras de Luis Fernando ¿Culminó su amor? Luis Fernando visita a su amada en la prisión y le confiesa que no le dará el divorcio, pues aún la ama; sin embargo, María le dice que no cree en él, pues considera que él ama a Soraya Montenegro.