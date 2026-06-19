38:50 min María la del barrio - Capítulo 66: Nandito se enamora de la hijastra de Soraya 19:25 Capítulo 65 Nandito se enamora de la hijastra de Soraya 37:31 Capítulo 64 Soraya le suplica a Luis Fernando que se den una nueva oportunidad 39:48 Capítulo 63 Tita dice a María que sus padres biológicos quieren viajar con ella 38:50 Capítulo 66 Nandito se enamora de la hijastra de Soraya

Capítulo 66 María la del barrio : Nandito se enamora de la hijastra de Soraya El joven va a la casa de la exesposa de su padre, estando allá ve a Alicia y le llama bastante la atención. Sin embargo, se ve obligado a reprimir sus sentimientos y continúa a su cita.