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Capítulo 60 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 60 'María la del Barrio'. María corre a la estación de trenes para buscar a su hijo, pero es muy tarde porque el tren ya partió. Le dan una solución, ella la toma, lo espera en la siguiente parada y le dice que es su madre.

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37:30 min
60. Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
María la del barrio - Capítulo 60: Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
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28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
cap maría.png
37:33
Capítulo 58
Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio
57. María, la del barrio
37:31
Capítulo 57
Agripina recibe una triste noticia por parte de María
60. Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él

Capítulo 60 María la del barrio : Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él

María corre a la estación de trenes para buscar a su hijo, pero es muy tarde porque el tren ya partió. Le dan una solución, ella la toma, lo espera en la siguiente parada y le dice que es su madre.

Por: Caracol Televisión
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cap maría.png
28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
cap maría.png
37:33
Capítulo 58
Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio
57. María, la del barrio
37:31
Capítulo 57
Agripina recibe una triste noticia por parte de María
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37:27
Capítulo 56
Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
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13:46
Capítulo 55
Penélope habla con el detective y dice que tiene pistas para él  
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15:32
Capítulo 54
Verónica habla con su expareja y le confiesa que estuvo embarazada
60. Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él