Capítulo 60 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 60 'María la del Barrio'. María corre a la estación de trenes para buscar a su hijo, pero es muy tarde porque el tren ya partió. Le dan una solución, ella la toma, lo espera en la siguiente parada y le dice que es su madre.
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37:30 min
María la del barrio - Capítulo 60: Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
37:33
Capítulo 58
Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio
37:31
Capítulo 57
Agripina recibe una triste noticia por parte de María
37:30
Capítulo 60
Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
Capítulo 60 María la del barrio : Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él
María corre a la estación de trenes para buscar a su hijo, pero es muy tarde porque el tren ya partió. Le dan una solución, ella la toma, lo espera en la siguiente parada y le dice que es su madre.