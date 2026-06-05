37:30 min María la del barrio - Capítulo 60: Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él 28:56 Capítulo 59 Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida 37:33 Capítulo 58 Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio 37:31 Capítulo 57 Agripina recibe una triste noticia por parte de María 37:30 Capítulo 60 Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él

Capítulo 60 María la del barrio : Nandito descubre la verdad de María y entiende su actitud con él María corre a la estación de trenes para buscar a su hijo, pero es muy tarde porque el tren ya partió. Le dan una solución, ella la toma, lo espera en la siguiente parada y le dice que es su madre.