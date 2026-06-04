Capítulo 59 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 59 'María la del Barrio'. La mujer quiere quedarse con el dinero de Óscar y de alguna u otra manera se saldrá con la suya. Se presenta una oportunidad y ella hace una llamada para planear un accidente y que Óscar muera.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
28:56 min
María la del barrio - Capítulo 59: Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
37:33
Capítulo 58
Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio
37:31
Capítulo 57
Agripina recibe una triste noticia por parte de María
37:27
Capítulo 56
Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida
28:56
Capítulo 59
Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
Capítulo 59 María la del barrio : Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida
La mujer quiere quedarse con el dinero de Óscar y de alguna u otra manera se saldrá con la suya. Se presenta una oportunidad y ella hace una llamada para planear un accidente y que Óscar muera.