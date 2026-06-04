28:56 min María la del barrio - Capítulo 59: Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida 37:33 Capítulo 58 Luis Fernando toma una dura decisión sobre su matrimonio 37:31 Capítulo 57 Agripina recibe una triste noticia por parte de María 37:27 Capítulo 56 Luis Fernando toma una decisión que cambiará su vida 28:56 Capítulo 59 Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida

Capítulo 59 María la del barrio : Soraya planea un accidente en el que su esposo perderá la vida La mujer quiere quedarse con el dinero de Óscar y de alguna u otra manera se saldrá con la suya. Se presenta una oportunidad y ella hace una llamada para planear un accidente y que Óscar muera.