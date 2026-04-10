37:31 min María la del barrio - Capítulo 22: Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho 37:23 Capítulo 21 hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos 37:19 Capítulo 20 Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea 37:52 Capítulo 19 Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya 37:31 Capítulo 22 Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho

Capítulo 22 María la del barrio : Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho Un cartero le entrega a María la carta que Luis Fernando le escribió. Está ansiosa por abrirla pues cree que es una carta de amor, pero cuando la lee se da cuenta que su esposo le pide el divorcio.