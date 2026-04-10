Capítulo 22 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 22 'María la del Barrio'. Un cartero le entrega a María la carta que Luis Fernando le escribió. Está ansiosa por abrirla pues cree que es una carta de amor, pero cuando la lee se da cuenta que su esposo le pide el divorcio.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
37:31 min
María la del barrio - Capítulo 22: Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
37:23
Capítulo 21
hermanos ponen a decidir a María y ella se casa con uno de ellos
37:19
Capítulo 20
Soraya va a una cita con su amante y tienen una fuerte pelea
37:52
Capítulo 19
Luis Fernando le pide el divorcio a Soraya
37:31
Capítulo 22
Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
Capítulo 22 María la del barrio : Luis Fernando le envía una carta a María, pero esta la afecta mucho
Un cartero le entrega a María la carta que Luis Fernando le escribió. Está ansiosa por abrirla pues cree que es una carta de amor, pero cuando la lee se da cuenta que su esposo le pide el divorcio.