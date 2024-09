Epa Colombia y Yina Calderón responden si las han demandado por sus polémicas declaraciones

Epa Colombia y Yina Calderón hablan en Los Enredados sobre todas las polémicas en las que se han envuelto desde que decidieron dejar de lado sus diferencias y hacer contenido juntas, enfocándose en algunos supuestos secretos que conocen de personas del medio del entretenimiento en Colombia, haciendo que más de uno esté expuesto a un debate en redes sociales.

Asimismo, sus publicaciones en vivo se han vuelto demasiado virales, principalmente por la gravedad de presuntas demandas que han hecho en estas, por lo que varios de sus seguidores se preguntan si se han tomado acciones legales en contra de ellas, pues quieren saber qué podría pasarles en este caso.

Te puede interesar: Epa Colombia y Yina Calderón tienen opiniones dividas sobre Yeferson Cossio, ¿ha estafado?

Mira este capítulo de Los Enredados:

Epa Colombia y Yina Calderón cuentan si las han demandado

En medio de todas las polémicas que han generado desde que se dedicaron a hacer streams juntas, estas creadoras de contenido han recibido una enorme cantidad de respuestas por parte de las personas que se han visto implicadas en sus declaraciones, quienes inicialmente han salido a desmentir o ha brindar su versión de los hechos, ya que las empresarias han tocado temas delicados

Publicidad

Asimismo, tanto Epa Colombia como Yina Calderón han mencionado que tienen las pruebas con las que confirmarían que, supuestamente, todo lo que ellas han hablado o mencionado es cierto y que por esa misma razón no van a parar de decir las cosas que afectan a reconocidos famosos de Colombia, principalmente a quienes se desempeñan dentro del mundo digital.

Conoce más: Epa Colombia desmiente que Alina Lozano y Jim Velásquez son pareja: "esa relación no es real"

No obstante, en su paso por Los Enredados les preguntamos a estas empresarias si han llevado a cabo acciones legales en contra de ellas, ya que en el caso de La Jesuu esta creadora de contenido anunció que lo haría.

Publicidad

Frente a esto, Epa Colombia responde: "no, de todo lo que yo he salido a hablar en los en vivos no ha llegado una demanda, ni va a pasar, porque yo siempre salgo con pruebas, así que la estaré esperando".

Lee también: Epa Colombia hizo que Karol Samantha firmara capitulaciones, ¿si se separan qué suma le corresponde?

Sumado a esto, Yina Calderón dice: "¿Y donde están? No ha habido ninguna acción legal ni en contra de Epa Colombia ni mía". Mientras esto pasa, la mujer muestra inconformidad ante lo que han comentado las personas implicadas.