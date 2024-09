Epa Colombia acusa a La Tremenda de encubrir a su padre y a su hermano para cometer un delito

Epa Colombia no se queda callada en Los Enredados y afirma que no se la lleva bien con La Tremenda debido a que no está de acuerdo con la forma en la que ha actuado para librar a su padre, al parecer, de la justicia colombiana.

Según informa, el motivo de su discusión inició cuando le pidieron a través de redes sociales ayuda para un joven que vive en Cúcuta y que desafortunadamente fue atropellado, quedando con daño neurocerebral.

“El día de la final de la Copa América, estaba tomando el papá de La Tremenda y el hermano. El hermano le pide la camioneta a ella que es del papá, sale del conjunto, no mira para arriba y para abajo, sino que se lleva al chico en su moto, lo alza, lo deja en el piso y huye”, explica.

De igual forma, menciona que está ayudando a la familia de la víctima por medio de sus abogados que se encuentran en proceso de indagatoria; sin embargo, recuerda que este tipo de trámites son muy tardados en Colombia y que podría demorarse un poco en esclarecer el hecho.

Para concluir este tema, la influencer también agrega que el paciente tampoco ha recibido ningún tipo de apoyo financiero para cubrir los costos que trajo consigo la enfermedad, por lo que insiste en la importancia de asumir con madurez los problemas y aceptar la responsabilidad de los errores cometidos.

Epa Colombia arremete contra la pareja de La Tremenda

Daneidy Barrera también se refiere a la polémica protagonizada por Jordan Galván, esposo de La Tremenda, pues lo señala de presunto robo por haber ofrecido servicios relacionados con trading.

“Es que muchas personas han escrito. Cuando yo me conecté en el stream escribieron ‘sí, a mí me robó, yo tengo pruebas’, empezaron a escribir muchísimas personas. Luego en mi Instagram empezaron a decir: ‘amiga, ayúdame a recuperar mi dinero’. Yo no puedo hacerlo, pero sí puedo ayudar en este momento a una persona que esté pasando por un momento difícil en su vida”, señala.