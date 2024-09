Epa Colombia y Yina Calderón tienen opiniones dividas sobre Yeferson Cossio, ¿ha estafado?

En su paso por Los Enredados, siendo las invitadas del cuarto capítulo, en el que no solo explican el trasfondo de todas las polémicas que han desatado recientemente, sino que revelan lo que piensan de algunos famosos, Yina Calderón y Epa Colombia dan su opinión frente a Yeferson Cossio, quien genera odios y amores en las redes sociales.

En medio de la dinámica de El Hastag, estas dos empresarias no se guardan nada con respecto a lo que piensan de varios creadores de contenido, con quienes han tenido discusiones en algunos momentos o a quienes relacionan por estar dentro de esta industria digital.

Es por ello que la primera en comentar sobre Yeferson Cossio es Epa Colombia, que destaca el uso que él le ha dado a su reconocimiento y el impacto positivo que ha tenido en la sociedad: "él ayuda demasiado en Colombia, para mí, es el influenciador número uno. No hay ninguna persona en nuestro país que lo haga tanto como él".

No obstante, Yina Calderón se muestra en total desacuerdo con su colega y no puede evitar reírse de manera irónica ante la situación, pues no concuerdan en nada. Frente a esto y estando indignada, ella responde que: "es porque se graba. Mi amor, usted no sabe cuántos regalos entrega mi empresa al año y yo nunca cojo una cámara para decirlo".

Asimismo, la creadora de contenido afirma que, supuestamente, el objetivo de este joven es "tapar lo que hace, ¿cuánta gente presuntamente estafada con el método Cossio. Estuviera en otro país, estaría en la cárcel".

No siendo suficiente, Yina Calderón le lanza una advertencia a Yeferson Cossio, de quien dice que estaría quedando en el olvido dentro del mundo de las redes sociales: "si no cambia su contenido y deja esas bromitas, está en caída. En estos momentos el número uno se llama Westcol así me caiga mal".

Es de esta manera que las empresarias e invitadas al programa Los Enredados demuestran que entre ellas también hay opiniones diferentes, pues ante lo dicho por su compañera Epa Colombia no modifica de punto de vista ni ajusta su discurso con respecto a él.