Capítulo 93 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 93 'Leyla', novela turca de Caracol. El hombre dice que sabe que tienen secuestrados a Nur y a Malí, por eso decide amenazar a la familia con contar los secretos. Nego es apto para donar células a Givan. Ferah ve el video de Nur y Malí.
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46:06 min
Leyla - Capítulo 93: Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
Capítulo 93 Leyla: Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
El hombre dice que sabe que tienen secuestrados a Nur y a Malí, por eso decide amenazar a la familia con contar los secretos. Nego es apto para donar células a Givan. Ferah ve el video de Nur y Malí.