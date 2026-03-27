46:06 min Leyla - Capítulo 93: Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan 53:17 Capítulo 92 Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación 46:09 Capítulo 91 por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos 46:02 Capítulo 90 las buenas noticias llegan para la familia de Tufan 46:06 Capítulo 93 Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan

Capítulo 93 Leyla: Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan El hombre dice que sabe que tienen secuestrados a Nur y a Malí, por eso decide amenazar a la familia con contar los secretos. Nego es apto para donar células a Givan. Ferah ve el video de Nur y Malí.