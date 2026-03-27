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Capítulo 93 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 93 'Leyla', novela turca de Caracol. El hombre dice que sabe que tienen secuestrados a Nur y a Malí, por eso decide amenazar a la familia con contar los secretos. Nego es apto para donar células a Givan. Ferah ve el video de Nur y Malí.

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46:06 min
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Leyla - Capítulo 93: Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan

Capítulo 93 Leyla: Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan

El hombre dice que sabe que tienen secuestrados a Nur y a Malí, por eso decide amenazar a la familia con contar los secretos. Nego es apto para donar células a Givan. Ferah ve el video de Nur y Malí.

Por: Caracol Televisión
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53:17
Capítulo 92
Ferah le dice a Malí que deben hablar de algo importante sobre la relación
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46:09
Capítulo 91
por medio de un video, Tufan se entera de la verdad y de los secretos
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46:02
Capítulo 90
las buenas noticias llegan para la familia de Tufan
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46:01
Capítulo 89
la familia se entera de la enfermedad de Givan y donan sangre para él
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46:07
Capítulo 88
a pesar de que la familia quiere lejos a Nur, hay algo que la hace volver
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46:03
Capítulo 87
la madre de Leyla está delicada de salud, y organiza una cena para subir su ánimo
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46:06
Capítulo 93
Nego va a la mansión para hablar de un tema personal con Tufan