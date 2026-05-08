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Capítulo 120 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 120 'Leyla', novela turca de Caracol. Murat sabe que hay algo raro tras la llegada de Nur, Malí y Leyla; por eso decide buscar entre los cajones de Nur y encuentra el certificado de su matrimonio. Suat obliga a Nur a asesinar a Eren.

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40:59 min
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Leyla - Capítulo 120: Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado
Texto del párrafo - 2026-05-07T141309.735.jpg
41:13
Capítulo 119
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
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41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
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41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
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40:59
Capítulo 120
Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado

Capítulo 120 Leyla: Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado

Murat sabe que hay algo raro tras la llegada de Nur, Malí y Leyla; por eso decide buscar entre los cajones de Nur y encuentra el certificado de su matrimonio. Suat obliga a Nur a asesinar a Eren.

Por: Caracol Televisión
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Texto del párrafo - 2026-05-07T141309.735.jpg
41:13
Capítulo 119
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
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41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
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41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
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41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
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Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
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Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
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40:59
Capítulo 120
Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado