40:59 min Leyla - Capítulo 120: Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado 41:13 Capítulo 119 Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia 41:17 Capítulo 118 Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia 41:12 Capítulo 117 Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre 40:59 Capítulo 120 Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado

Capítulo 120 Leyla: Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado Murat sabe que hay algo raro tras la llegada de Nur, Malí y Leyla; por eso decide buscar entre los cajones de Nur y encuentra el certificado de su matrimonio. Suat obliga a Nur a asesinar a Eren.