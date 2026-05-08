Capítulo 120 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 120 'Leyla', novela turca de Caracol. Murat sabe que hay algo raro tras la llegada de Nur, Malí y Leyla; por eso decide buscar entre los cajones de Nur y encuentra el certificado de su matrimonio. Suat obliga a Nur a asesinar a Eren.
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40:59 min
Leyla - Capítulo 120: Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado
41:13
Capítulo 119
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
40:59
Capítulo 120
Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado
Capítulo 120 Leyla: Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado
Murat sabe que hay algo raro tras la llegada de Nur, Malí y Leyla; por eso decide buscar entre los cajones de Nur y encuentra el certificado de su matrimonio. Suat obliga a Nur a asesinar a Eren.