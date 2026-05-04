Capítulo 116 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 116 'Leyla', novela turca de Caracol. Tras haber sido dopado con pastillas, luego de dispararle a una mujer, despierta y se pregunta quién la dejó entrar y piensa que Nur está involucrada: la despide.
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41:15 min
Leyla - Capítulo 116: Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
40:44
Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
40:49
Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
46:15
Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
Capítulo 116 Leyla: Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
Tras haber sido dopado con pastillas, luego de dispararle a una mujer, despierta y se pregunta quién la dejó entrar y piensa que Nur está involucrada: la despide.