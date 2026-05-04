41:15 min Leyla - Capítulo 116: Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur 40:44 Capítulo 115 Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa 40:49 Capítulo 114 tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur 46:15 Capítulo 113 Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo 41:15 Capítulo 116 Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur

Capítulo 116 Leyla: Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur Tras haber sido dopado con pastillas, luego de dispararle a una mujer, despierta y se pregunta quién la dejó entrar y piensa que Nur está involucrada: la despide.