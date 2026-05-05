41:12 min Leyla - Capítulo 117: Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre 41:15 Capítulo 116 Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur 40:44 Capítulo 115 Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa 40:49 Capítulo 114 tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur 41:12 Capítulo 117 Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre

Capítulo 117 Leyla: Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre Dilara le pide a Nur que le arregle las uñas, y en ese momento Nur le cuenta que escuchó a Suat hablar por teléfono y dijo que planea tomar la custodia de su padre debido a su condición mental.