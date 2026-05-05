Capítulo 117 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 117 'Leyla', novela turca de Caracol. Dilara le pide a Nur que le arregle las uñas, y en ese momento Nur le cuenta que escuchó a Suat hablar por teléfono y dijo que planea tomar la custodia de su padre debido a su condición mental.
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41:12 min
Leyla - Capítulo 117: Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
40:44
Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
40:49
Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
Capítulo 117 Leyla: Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
Dilara le pide a Nur que le arregle las uñas, y en ese momento Nur le cuenta que escuchó a Suat hablar por teléfono y dijo que planea tomar la custodia de su padre debido a su condición mental.