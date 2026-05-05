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Capítulo 117 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 117 'Leyla', novela turca de Caracol. Dilara le pide a Nur que le arregle las uñas, y en ese momento Nur le cuenta que escuchó a Suat hablar por teléfono y dijo que planea tomar la custodia de su padre debido a su condición mental.

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41:12 min
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Leyla - Capítulo 117: Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
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Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
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40:44
Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
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40:49
Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
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41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre

Capítulo 117 Leyla: Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre

Dilara le pide a Nur que le arregle las uñas, y en ese momento Nur le cuenta que escuchó a Suat hablar por teléfono y dijo que planea tomar la custodia de su padre debido a su condición mental.

Por: Caracol Televisión
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41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
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Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
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Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
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Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
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39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
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Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
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41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre