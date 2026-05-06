Capítulo 118 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 118 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur interrumpe la tarde de Ahsen y le cuenta que escuchó que Suat está planeando algo a las espaldas de su familia y que esto cambiaría la historia de su papá. Vedat se entera y enfrenta a su hijo.
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41:17 min
Leyla - Capítulo 118: Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
40:44
Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
Capítulo 118 Leyla: Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
Nur interrumpe la tarde de Ahsen y le cuenta que escuchó que Suat está planeando algo a las espaldas de su familia y que esto cambiaría la historia de su papá. Vedat se entera y enfrenta a su hijo.