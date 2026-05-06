41:17 min Leyla - Capítulo 118: Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia 41:12 Capítulo 117 Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre 41:15 Capítulo 116 Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur 40:44 Capítulo 115 Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa 41:17 Capítulo 118 Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia

Capítulo 118 Leyla: Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia Nur interrumpe la tarde de Ahsen y le cuenta que escuchó que Suat está planeando algo a las espaldas de su familia y que esto cambiaría la historia de su papá. Vedat se entera y enfrenta a su hijo.