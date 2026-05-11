Capítulo 121 Final 'Leyla', novela turca de Caracol
Capítulo 121 Final 'Leyla'. Eren le confiesa a Leyla que está enamorado de ella y le gustaría comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, la felicidad es espontánea, pues Nur lo mata. La hija de Hilmi y Malí asesinan a Nur.
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41:06 min
Leyla - Capítulo 121: el nuevo amor de Leyla es asesinado y ella cobra venganza junto a Malí
40:59
Capítulo 120
Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado
41:13
Capítulo 119
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
41:06
Capítulo 121
el nuevo amor de Leyla es asesinado y ella cobra venganza junto a Malí
Capítulo 121 Leyla: el nuevo amor de Leyla es asesinado y ella cobra venganza junto a Malí
Eren le confiesa a Leyla que está enamorado de ella y le gustaría comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, la felicidad es espontánea, pues Nur lo mata. La hija de Hilmi y Malí asesinan a Nur.