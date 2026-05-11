41:06 min Leyla - Capítulo 121: el nuevo amor de Leyla es asesinado y ella cobra venganza junto a Malí 40:59 Capítulo 120 Murat descubre la verdad sobre Nur y Malí y le cuenta a su cuñado 41:13 Capítulo 119 Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia 41:17 Capítulo 118 Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia 41:06 Capítulo 121 el nuevo amor de Leyla es asesinado y ella cobra venganza junto a Malí

Capítulo 121 Leyla: el nuevo amor de Leyla es asesinado y ella cobra venganza junto a Malí Eren le confiesa a Leyla que está enamorado de ella y le gustaría comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, la felicidad es espontánea, pues Nur lo mata. La hija de Hilmi y Malí asesinan a Nur.