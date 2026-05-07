Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
A Otro Nivel
Juegos
En Vivo A Otro Nivel
Jessi Uribe
Nueva novela turca de Caracol
Programación
YouTube Caracol Televisión
Capítulo 119 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español - CaracolTV
La joven le indica a Nur que tiene 48 horas para convencer al señor Vedat de darle la herencia que le corresponde a Eren o, de lo contrario, le hará saber al señor que ella es su sobrina ilegítima.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Leyla
/
Capítulos
/
Capítulo 119 Leyla: Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
41:13 min
Leyla - Capítulo 119:
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
41:13
Capítulo 119
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
Capítulo 119 Leyla: Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
La joven le indica a Nur que tiene 48 horas para convencer al señor Vedat de darle la herencia que le corresponde a Eren o, de lo contrario, le hará saber al señor que ella es su sobrina ilegítima.
Por:
Caracol Televisión
|
7 de Mayo, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
40:44
Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
40:49
Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
46:15
Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
41:13
Capítulo 119
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
Leyla
Capítulo 118 Leyla: Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
Leyla
Capítulo 117 Leyla: Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
Leyla
Capítulo 116 Leyla: Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
Leyla
Capítulo 115 Leyla: Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
Leyla
Capítulo 114 Leyla: tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
Leyla
Capítulo 113 Leyla: Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series