41:13 min Leyla - Capítulo 119: Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia 41:17 Capítulo 118 Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia 41:12 Capítulo 117 Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre 41:15 Capítulo 116 Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur 41:13 Capítulo 119 Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia

Capítulo 119 Leyla: Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia La joven le indica a Nur que tiene 48 horas para convencer al señor Vedat de darle la herencia que le corresponde a Eren o, de lo contrario, le hará saber al señor que ella es su sobrina ilegítima.