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Capítulo 119 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español - CaracolTV

La joven le indica a Nur que tiene 48 horas para convencer al señor Vedat de darle la herencia que le corresponde a Eren o, de lo contrario, le hará saber al señor que ella es su sobrina ilegítima.

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41:13 min
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Leyla - Capítulo 119: Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia
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41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
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41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
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41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
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41:13
Capítulo 119
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia

Capítulo 119 Leyla: Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia

La joven le indica a Nur que tiene 48 horas para convencer al señor Vedat de darle la herencia que le corresponde a Eren o, de lo contrario, le hará saber al señor que ella es su sobrina ilegítima.

Por: Caracol Televisión
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41:17
Capítulo 118
Ahsen le cuenta a Vedat un secreto de su familia
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41:12
Capítulo 117
Nur le cuenta a Dilara el plan que tiene Suat para su padre
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41:15
Capítulo 116
Vedat se cuestiona sobre lo último que ha pasado en su vida y despide a Nur
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Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
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Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
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Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
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Capítulo 119
Leyla soborna a Nur para que Eren pueda recibir la parte de la herencia