Capítulo 115 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 115 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur descubre que Vedat está obsesionado con su difunta esposa, por eso le pide a Malí que busque una mujer igual a ella para que aparezca como un fantasma. Vedat le dispara, pero queda viva.
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40:44 min
Leyla - Capítulo 115: Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
40:49
Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
46:15
Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
40:44
Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
Capítulo 115 Leyla: Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
Nur descubre que Vedat está obsesionado con su difunta esposa, por eso le pide a Malí que busque una mujer igual a ella para que aparezca como un fantasma. Vedat le dispara, pero queda viva.