40:44 min Leyla - Capítulo 115: Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa 40:49 Capítulo 114 tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur 46:15 Capítulo 113 Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo 39:24 Capítulo 112 Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre 40:44 Capítulo 115 Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa

Capítulo 115 Leyla: Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa Nur descubre que Vedat está obsesionado con su difunta esposa, por eso le pide a Malí que busque una mujer igual a ella para que aparezca como un fantasma. Vedat le dispara, pero queda viva.