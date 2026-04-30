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Capítulo 115 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 115 'Leyla', novela turca de Caracol. Nur descubre que Vedat está obsesionado con su difunta esposa, por eso le pide a Malí que busque una mujer igual a ella para que aparezca como un fantasma. Vedat le dispara, pero queda viva.

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40:44 min
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Leyla - Capítulo 115: Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa
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Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
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46:15
Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
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39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
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40:44
Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa

Capítulo 115 Leyla: Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa

Nur descubre que Vedat está obsesionado con su difunta esposa, por eso le pide a Malí que busque una mujer igual a ella para que aparezca como un fantasma. Vedat le dispara, pero queda viva.

Por: Caracol Televisión
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40:49
Capítulo 114
tras hablar con Leyla, Malí acepta su plan de venganza y se casa con Nur
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Capítulo 113
Eren va a la construcción que se cayó y se entera de la verdad detrás de todo
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39:24
Capítulo 112
Nur descubre una cruda verdad sobre el asesinato de su padre
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46:01
Capítulo 111
Dilara organiza fiesta para Vedat, pero le sale mal; Nur aprovecha la situación
Leyla cap 110
46:01
Capítulo 110
quieren clausurar fundación de Leyla y llevarse a los niños, pero Eren la ayuda
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Capítulo 109
Nur hace plan para ganarse la confianza de los Konoglu, y pone en riesgo a Vedat
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40:44
Capítulo 115
Nur y Malí piensan enloquecer a Vedat y le tienden una trampa